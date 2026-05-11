Рублев о возможном бойкоте ТБШ: «Они не вкладывают ни в бонусы, ни в пенсии, ни в компенсации, ни в развитие других турниров»

14-я ракетка мира Андрей Рублев высказался о возможном бойкоте турниров «Большого шлема» из-за недовольства призовыми на «Ролан Гаррос».

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

На прошлой неделе The Guardian сообщила, что представители топ-20 ATP и WTA, включая Янника Синнера, Новака Джоковича, Арину Соболенко и Коко Гауфф, выступили с заявлением, в котором выразили разочарование уровнем призовых турнира.

— Спрашивал у Карена по поводу возможного бойкота «Ролан Гаррос» из-за не очень корректного деления призовых. Как ты к этому относишься? Реально ли такое?

— Будет ли бойкот — я вообще без понятия. Но в целом, конечно, я поддерживаю игроков, хотя бы потому, что я тоже один из представителей. Я не могу не поддерживать. Слышал, что говорит Янник и другие ребята в целом говорят. Тут даже главное, что в целом у них возможностей много. И даже банально там — не то что призовые или не призовые, а они не участвуют никак в развитии тенниса. Не вкладывают ни в бонусы, ни в пенсии, ни в компенсации, ни в развитие других турниров. Конечно, кроме своих. В свои турниры они вкладывают — тут вопросов нет. А в целом в развитие тенниса… То есть этим всем занимается ATP, а наша организация очень лимитирована в этом плане финансово. То есть, если какая-то даже минимальная помощь будет со стороны «Шлемов», это сразу очень сильно скажется. Ну и развяжет всем руки, развернет плечи, потому что у них возможностей очень много, а делается минимально, — сказал Рублев в интервью «Чемпионату».

