Вавринка и Монфис получили уайлд-кард на Открытый чемпионат Франции

Трехкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка и его соотечественник Гаэль Монфис, также завершающий карьеру, получили уайлд-кард на Открытый чемпионат Франции, сообщает ESPN.
41-летний Вавринка выиграл «Ролан Гаррос» в 2015 году и сейчас занимает 125-е место в рейтинге. 39-летний Монфис, который в 2008 году дошел до полуфинала турнира в Париже, сейчас находится на 222-й строчке.
Вавринка и Монфис планируют завершить карьеру в конце 2026 года, и оба будут удостоены чествования после своих последних матчей в Париже.
Уайлд-кард в мужскую сетку также получили Нишеш Басаваредди, Титуан Дроге, Юго Гастон, Артур Жеа, Моиз Куаме и Адам Уолтон.
Грунтовый турнир «Большого шлема» стартует 24 мая.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.