Теннисистка Ефремова получила уайлд-кард на Открытый чемпионат Франции

Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису распределили специальные приглашения (уайлд-кард) на турнир.
В женской части соревнований уайлд-кард достались представительнице Франции Ксении Ефремовой, а также Кларе Бюрель, Фионе Ферро, Леоле Жанжан, Эмерсон Джонс, Саре Ракотоианга, Алис Тубелло и Акаше Урхобо.
Ефремовой 17 лет. Она занимает 623-е место в мировом рейтинге.
Ранее Ефремова никогда не играла в основной сетке на турнирах WTA.
Теннисистка — уроженка Москвы. В 2023 году она получила гражданство Франции. В ее карьере четыре титула ITF и победа на юниорском Australian Open в 2026 году.
Открытый чемпионат Франции-2026 стартует 24 мая.
