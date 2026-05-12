Теннисистка Ефремова получила уайлд-кард на Открытый чемпионат Франции

Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису распределили специальные приглашения (уайлд-кард) на турнир.

Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису распределили специальные приглашения (уайлд-кард) на турнир.

В женской части соревнований уайлд-кард достались представительнице Франции Ксении Ефремовой, а также Кларе Бюрель, Фионе Ферро, Леоле Жанжан, Эмерсон Джонс, Саре Ракотоианга, Алис Тубелло и Акаше Урхобо.

Ефремовой 17 лет. Она занимает 623-е место в мировом рейтинге.

Ранее Ефремова никогда не играла в основной сетке на турнирах WTA.

Теннисистка — уроженка Москвы. В 2023 году она получила гражданство Франции. В ее карьере четыре титула ITF и победа на юниорском Australian Open в 2026 году.

Открытый чемпионат Франции-2026 стартует 24 мая.

