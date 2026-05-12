Рублев вышел в ¼ финала «Мастерс» в Риме, где сыграет с Синнером

В ⅛ финала Рублев обыграл Басилашвили со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2. В четвертьфинале россиянин сыграет с первой ракеткой мира Янником Синнером.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в ¼ финала турнира категории «Мастерс» в Риме.

В ⅛ финала Рублев, 12-й сеяный турнира, обыграл грузина Николоза Басилашвили со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2. Длительность встречи составила 2 часа 13 минут.

В четвертьфинале россиянин встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Последний раз 28-летний Рублев выходил в ¼ финала «Мастерс» в Риме в 2021 году.

Рублев занимает 14-е место в мировом рейтинге (второй из россиян), на его счету 17 титулов ATP.

Турнир в Риме с призовым фондом €8,235 млн завершится 17 мая.

Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше