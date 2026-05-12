Рублев вышел в ¼ финала «Мастерс» в Риме, где сыграет с Синнером

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в ¼ финала турнира категории «Мастерс» в Риме.
В ⅛ финала Рублев, 12-й сеяный турнира, обыграл грузина Николоза Басилашвили со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2. Длительность встречи составила 2 часа 13 минут.
В четвертьфинале россиянин встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
Последний раз 28-летний Рублев выходил в ¼ финала «Мастерс» в Риме в 2021 году.
Рублев занимает 14-е место в мировом рейтинге (второй из россиян), на его счету 17 титулов ATP.
Турнир в Риме с призовым фондом €8,235 млн завершится 17 мая.
