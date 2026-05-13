Мирра уступила Гауфф в четвертьфинале «тысячника» в Риме. В третьем сете она едва не отыгралась с 1:5

Мирра Андреева вылетела с турнира WTA 1000 в Риме. Первая ракетка России в крайне напряженном полуфинале уступила американке Коко Гауфф — 6:4, 2:6, 4:6.
Непримиримая соперница
Андреева успешно стартовала на римском турнире — без проблем прошла Антонию Рузич (6:1, 6:0), потом не без нервов одолела швейцарскую теннисистку Викторию Голубич (6:1, 4:6, 6:0) и играючи справилась с мощной Элисе Мертенс (6:3, 6:3).
Но четвертьфинал обещал стать для 19-летней россиянки по-настоящему сложным — на пути встала четвертая ракетка мира Гауфф, одна из самых неприятных соперниц в карьере Мирры. Девушки встречались четыре раза, и все встречи завершались победой американки. Последний раз они схлестнулись в прошлом году в Риме на той же стадии — Андреева проиграла 4:6, 6:7 (5:7).
Несмотря на это, Мирра не боялась грядущего противостояния, о чем говорила в интервью. Шансы действительно просматривались: 22-летняя Гауфф в Риме выступала крайне нервно. В трех матчах сольного «тысячника» она отдала два сета — 72-й ракетке мира Солане Сьерре и занимающей 17-е место в рейтинге Иве Йович. Без вопросов она выиграла только у чешки Терезы Валентовы на старте турнира.
Напряженная борьба
Первым шансом Мирра воспользовалась уже в третьем гейме, когда при помощи двух классных подач оформила брейк. Правда, вскоре Коко сделала ответный, да еще и под ноль, но ненадолго — уже в следующей подаче Андреева снова вышла вперед, здорово пробив под заднюю линию. Больше свои подачи она американке не отдавала и забрала первый сет — 6:4 за 37 минут.
Вторая партия тоже началась здорово: россиянка вышла на брейк-пойнт, но не дожала. И зря: Коко в следующем же гейме оформила брейк, метко попав прямо в угол. Россиянка один раз была близка к тому, чтобы сравнять счет, но не получилось, а вот Гауфф в восьмом гейме нарастила темп, вышла на тройной сетбол и без проблем спасла матч. 6:2 за 34 минуты.
После такого финиша за третий сет было тревожно, но американка на старте допустила несколько ошибок и подарила Мирре брейк. Правда, радость длилась недолго: следом наошибалась уже Андреева и позволила сопернице сравнять счет.
Дальше началась плотная борьба. Особенно напряженным вышел четвертый гейм, в котором россиянка никак не хотела уступать свою подачу и сдалась только с четвертого раза. После этого все стало совсем плохо: Гауфф оформила третий брейк и оказалась в одном гейме от победы.
Однако Мирра внезапно проявила чудеса характера. Сперва она забрала подачу соперницы, в восьмом гейме ушла от сет-пойнта и тут же снова оформила брейк. Счет 5:1 в пользу Коко за считаные минуты превратился в 5:4, и американка явно занервничала на этом фоне.
Но и Андреева переживала не меньше — она все еще была на волоске от поражения. В итоге решающий десятый гейм превратился в затяжной триллер — девушки дошли до 40:40, и каждая из них несколько раз выходила на «больше». Но первой, к сожалению, не выдержала Мирра — хотя она боролась яростно, в нужный момент ей не хватило точности. 6:4 в пользу Гауфф за час с небольшим.
Теперь американка поборется за выход в финал с румынкой Сораной Кырстей. Ну, а у Андреевой еще остается шанс сверкнуть в столице Италии — 13 мая она в дуэте с Дианой Шнайдер сыграет во втором круге парного турнира против Се Шувэй из Тайваня и представительницы Китая Синьюй Ван.
Артем Белинин