Рублев перед матчем с Синнером: «Чем больше Янник выигрывает, тем ближе он к поражению»

Итальянец не проигрывает 26 матчей подряд и ведет в личных встречах с Рублевым со счетом 7:3.
— Сколько «Мастерсов» подряд Синнер уже выиграл?
— Пять.
— Сколько у него уже побед подряд — 20 с чем-то? Он все ближе к поражению. Чем больше Янник выигрывает, тем ближе он к поражению (смеется).
— Ты, наверное, очень ждешь этого вызова?
— Все в порядке. Не сказать, что я в восторге, но и не сказать, что мне от этого плохо. Я в порядке (смеется).
Если бы ты спросил, хочу ли я сыграть с кем-то другим, — да, я бы предпочел сыграть с кем-то другим. Хочу ли я испытать себя против Янника? Да, хочу. Поэтому все нормально.
