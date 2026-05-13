Рублев перед матчем с Синнером: «Чем больше Янник выигрывает, тем ближе он к поражению»

Андрей Рублев поделился ожиданиями от встречи с Янником Синнером в четвертьфинале в Риме.

Итальянец не проигрывает 26 матчей подряд и ведет в личных встречах с Рублевым со счетом 7:3.

— Сколько «Мастерсов» подряд Синнер уже выиграл?

— Пять.

— Сколько у него уже побед подряд — 20 с чем-то? Он все ближе к поражению. Чем больше Янник выигрывает, тем ближе он к поражению (смеется).

— Ты, наверное, очень ждешь этого вызова?

— Все в порядке. Не сказать, что я в восторге, но и не сказать, что мне от этого плохо. Я в порядке (смеется).

Если бы ты спросил, хочу ли я сыграть с кем-то другим, — да, я бы предпочел сыграть с кем-то другим. Хочу ли я испытать себя против Янника? Да, хочу. Поэтому все нормально.

Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
