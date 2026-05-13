Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

Соперником российского теннисиста станет испанец Мартин Ландалусе.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

РИМ, 13 мая. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл аргентинца Тьяго Агустина Тиранте в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Медведева, посеянного на турнире под 7-м номером. У Тиранте не было номера посева. В четвертьфинале Медведев сыграет с испанцем Мартином Ландалусе, получившим место в основной сетке турнира как лаки-лузер.

Медведеву 30 лет, он занимает 9-е место в рейтинге ATP, на его счету 23 победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе сборной России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на US Open в 2021 году.

Тиранте 25 лет, в рейтинге ATP он располагается на 69-й позиции. На его счету нет побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема аргентинец не проходил дальше второго круга.

Соревнование в Риме относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Состязание проводится на грунтовом покрытии и завершится 17 мая. Призовой фонд турнира составляет более €8,2 млн. Его действующим победителем является испанец Карлос Алькарас, снявшийся с соревнования из-за травмы. Российские теннисисты не побеждали на данном состязании.

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше