Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

РИМ, 13 мая. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл аргентинца Тьяго Агустина Тиранте в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Медведева, посеянного на турнире под 7-м номером. У Тиранте не было номера посева. В четвертьфинале Медведев сыграет с испанцем Мартином Ландалусе, получившим место в основной сетке турнира как лаки-лузер.
Медведеву 30 лет, он занимает 9-е место в рейтинге ATP, на его счету 23 победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе сборной России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на US Open в 2021 году.
Тиранте 25 лет, в рейтинге ATP он располагается на 69-й позиции. На его счету нет побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема аргентинец не проходил дальше второго круга.
Соревнование в Риме относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Состязание проводится на грунтовом покрытии и завершится 17 мая. Призовой фонд турнира составляет более €8,2 млн. Его действующим победителем является испанец Карлос Алькарас, снявшийся с соревнования из-за травмы. Российские теннисисты не побеждали на данном состязании.