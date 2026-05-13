Медведев стал третьим действующим теннисистом — четвертьфиналистом девяти «мастерсов»

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии ATP Masters 1000 в Риме.

Все о звездах российского тенниса

Как сообщает Opta, 30-летний россиянин стал третьим действующим игроком после Новака Джоковича и Александра Зверева, который дошел минимум до четвертьфинала на всех девяти турнирах серии ATP Masters 1000.

Медведев выдал один из лучших матчей сезона в Риме. Тиранте впервые проиграл игроку топ-10.

В четвертьфинале турнира в Риме Медведев сыграет с испанцем Мартином Ландалусе. В четвертом круге российский теннисист победил аргентинца Тиаго Агустина Тиранте со счетом 6:3, 6:2.

Медведев занимает девятое место в мировом рейтинге.

Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше