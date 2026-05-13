Медведев стал третьим действующим теннисистом — четвертьфиналистом девяти «мастерсов»

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии ATP Masters 1000 в Риме.
Как сообщает Opta, 30-летний россиянин стал третьим действующим игроком после Новака Джоковича и Александра Зверева, который дошел минимум до четвертьфинала на всех девяти турнирах серии ATP Masters 1000.
Медведев выдал один из лучших матчей сезона в Риме. Тиранте впервые проиграл игроку топ-10.
В четвертьфинале турнира в Риме Медведев сыграет с испанцем Мартином Ландалусе. В четвертом круге российский теннисист победил аргентинца Тиаго Агустина Тиранте со счетом 6:3, 6:2.
Медведев занимает девятое место в мировом рейтинге.
