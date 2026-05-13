Медведев — о победе над Тиранте: «Он подавал 230 км/ч. Безумие, что я сумел выиграть»

Российский теннисист Даниил Медведев подвел итоги матча против аргентинца Тиаго Агустина Тиранте в четвертом круге «мастерса» в Риме.
Игра проходила 12 мая. 30-летний россиянин одержал победу в двух сетах — 6:3, 6:2.
Медведев выдал один из лучших матчей сезона в Риме. Тиранте впервые проиграл игроку топ-10.
"Я провел отличный матч, все мои задумки работали. Мне кажется, я всегда делал правильный выбор в сложных ситуациях.
Он подавал 230 км/ч. Это безумие, что я смог выиграть. У него форхенд, подача — просто огонь. И я рад тому, как я играл", — приводит слова Медведева ТАСС со ссылкой на пресс-службу ATP.
В четвертьфинале турнира Медведев сыграет против испанца Мартина Ландалусе.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.