Медведев — о победе над Тиранте: «Он подавал 230 км/ч. Безумие, что я сумел выиграть»

Российский теннисист Даниил Медведев подвел итоги матча против аргентинца Тиаго Агустина Тиранте в четвертом круге «мастерса» в Риме.

Российский теннисист Даниил Медведев подвел итоги матча против аргентинца Тиаго Агустина Тиранте в четвертом круге «мастерса» в Риме.

Игра проходила 12 мая. 30-летний россиянин одержал победу в двух сетах — 6:3, 6:2.

Медведев выдал один из лучших матчей сезона в Риме. Тиранте впервые проиграл игроку топ-10.

"Я провел отличный матч, все мои задумки работали. Мне кажется, я всегда делал правильный выбор в сложных ситуациях.

Он подавал 230 км/ч. Это безумие, что я смог выиграть. У него форхенд, подача — просто огонь. И я рад тому, как я играл", — приводит слова Медведева ТАСС со ссылкой на пресс-службу ATP.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет против испанца Мартина Ландалусе.

Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше