Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гауфф — вторая после Тозья полуфиналистка Рима с тремя камбэками с 0:1 по сетам

Коко Гауфф стала всего второй теннисисткой в Открытой эре, которой удалось выиграть минимум три матча с 0:1 по сетам на пути к полуфиналу в Риме. Ранее это удавалось только Натали Тозья в 1989 году.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

Кроме того, 22-летняя американка стала третьей самой молодой теннисисткой с 1990 года, кому удалось выйти как минимум в 15 полуфиналов на турнирах категории WTA 1000 / Tier I.

Моложе нее это сделали только Мартина Хингис и Мария Шарапова.

Узнать больше по теме
Биография Марии Шараповой: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис дал мировому спорту много громких имен. Звезды из нашей страны регулярно находились на слуху у любителей ракеток и затяжных розыгрышей. В женской сетке соревнований наши спортсменки поражали не только талантами, но и красотой. Особняком среди наших девушке, конечно же, будет стоять Мария Шарапова.
Читать дальше