Третья ракетка мира Швентек вышла в полуфинал турнира в Риме.

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла американку Джессику Пегулу в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу третьей ракетки мира Швёнтек. Пегула занимает пятую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 1 час 7 минут.
Польская теннисистка является трехкратной победительницей турнира в Риме.
В полуфинале Швёнтек сыграет с победительницей встречи между украинкой Элиной Свитолиной (10-я ракетка мира) и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (2).
Биография Джессики Пегулы: карьера и личная жизнь теннисистки
Теннис — это всегда что-то на богатом. Но применительно к героине нашей статьи такой тезис подходит гораздо лучше, чем к другим представителям этого спорта. Джессика Пегула могла не стремиться к высоким результатам и тратить миллионы своего отца. Вместо этого, она вошла в элиту спорта и блистала на многих крупных турнирах. Биография спортсменки — красивая и поучительная история для тех, у кого все и так есть с рождения.