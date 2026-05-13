Швентек обошла Шарапову по числу побед в первых 50 матчах на грунтовых тысячниках

Швентек стала первой теннисисткой, которая вышла в полуфинал турниров WTA на грунте в каждом из последних восьми сезонов — с 2019-го. В том году она дебютировала в туре.
Также полька провела 50-й матч на грунтовых тысячниках (баланс — 43:7). С момента введения формата в 2009-м больше побед после первых 50 матчей на этом уровне на грунте было только у Серены Уильямс — 44. На третьем месте — Мария Шарапова (42).
Кроме того, Швентек одержала 25-ю победу в Риме, проведя на турнире 28 матчей. В Открытую эру быстрее до этой отметки дошли только Крис Эверт, Кончита Мартинес и Габриэла Сабатини — всем им понадобилось по 27 матчей.
