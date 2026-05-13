Винус Уильямс в 45 лет выступит на «Ролан Гаррос»

Для 45-летней Уильямс это будет первое участие в «Ролан Гаррос» с 2021 года. Американка занимает 116-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Баптист располагается на 129-й строчке. Также она является 25-й ракеткой мира в одиночном разряде.
Уильямс является обладательницей двойного карьерного Большого шлема в парах. В ее активе 14 побед титулов на турнирах Большого шлема в паре со своей младшей сестрой Сереной, включая две победы на «Ролан Гаррос». Также Уильямс-старшая пять раз побеждала на Уимблдоне и дважды на Открытом чемпионате США в одиночном разряде. Она стала олимпийской чемпионкой Сиднея в 2000 году в одиночном разряде и еще трижды завоевывала золото в паре с Сереной (2000, 2008, 2012).