Игра с перепадами. Хачанов дал бой принцу грунта, но уступил

Рууд вел в личных встречах с Хачановым со счетом 2:1, в том числе он побеждал россиянина на римском «мастерсе» шесть лет назад. Тогда дело дошло до решающего сета, который норвежец выиграл со счетом 6:1. В этот раз в дело могла вмешаться погода. Было довольно прохладно, и покрытие стало еще медленнее. В начале показалось, что это на руку Карену. Первый гейм на подаче Каспера продолжался более пяти минут. Хачанов же взял свой гейм очень уверенно, сделав три виннерса подряд (1:1). В третьем гейме россиянин вновь навязал ожесточенную борьбу на приеме, но затем его игра неожиданно посыпалась. Хотя тут скорее стоит похвалить Каспера, который показывал какой-то невероятный уровень. Он был готов к любому мячу, предугадывал действия соперника и буквально за 15 минут создал себе фору (5:1). Без единой невынужденной ошибки (в какой-то момент Хачанов даже похвалил Каспера за великолепный удар справа).