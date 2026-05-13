Игра с перепадами. Хачанов дал бой принцу грунта, но уступил

Карен Хачанов не смог улучшить свою статистику в личных встречах с Каспером Руудом, уступив норвежцу третий матч из четырех. Встреча, которая прерывалась на два с половиной часа из-за дождя, запомнилась мощными перепадами в игре теннисистов. Однако лучше этот марафон преодолел Рууд, который смог оправиться от неудачной второй партии и выдать почти идеальный сет. Каспер в четвертый раз вышел в полуфинал Рима и вполне может взять титул.
Похвала соперника
Хачанов успешно преодолел барьер четвертого круга, остановив обидчика Новака Джоковича Дино Прижмича. 29-летний россиянин уверенно провел первый сет, после чего довел дело до победы на тай-брейке второй партии. Ранее по турнирной сетке Карен оформил волевую победу над Ботиком ван де Зандсхулпом и в двух партиях переиграл Александра Шевченко.
Впрочем, Каспер Рууд — это соперник совсем другого уровня. Обыграть мастера грунтовых покрытий, двукратного финалиста «Ролан Гаррос», победителя прошлогоднего супертурнира в Мадриде — очень тяжелая задача. Да, принц грунта не смог защитить титул в столице Испании (вылет в четвертьфинале от молодого Александра Блокса откинул его за пределы топ-20), но в Вечном городе норвежец в ураганном темпе разбивал своих соперников. Сначала не оставил шансов Захари Свайде и Иржи Легечке, а затем разгромил восьмого сеяного Лоренцо Музетти. Итальянец, который чувствовал недомогание, взял всего четыре гейма.
Правда, не сказать, что Каспер провел против Музетти идеальный матч. Он регулярно неуверенно бил с бэкхенда, чем наверняка хотела воспользоваться команда Карена. «Мы, кстати, на днях тренировались с Каспером, — сказал Хачанов в интервью “Больше!”. — Он грунтовик. Да, у него были хорошие результаты и на харде, он был второй ракеткой мира, у нас был тяжелый полуфинал US Open-2022. Но на грунте его удары становятся еще эффективнее. Каспер играет с очень тяжелым вращением, все делает очень стабильно и справа, и слева, хорошо двигается. Такой универсальный игрок, который постоянно заставляет тебя сыграть еще один мяч. Поэтому против него получается очень специфический, настоящий грунтовый теннис».
Рууд вел в личных встречах с Хачановым со счетом 2:1, в том числе он побеждал россиянина на римском «мастерсе» шесть лет назад. Тогда дело дошло до решающего сета, который норвежец выиграл со счетом 6:1. В этот раз в дело могла вмешаться погода. Было довольно прохладно, и покрытие стало еще медленнее. В начале показалось, что это на руку Карену. Первый гейм на подаче Каспера продолжался более пяти минут. Хачанов же взял свой гейм очень уверенно, сделав три виннерса подряд (1:1). В третьем гейме россиянин вновь навязал ожесточенную борьбу на приеме, но затем его игра неожиданно посыпалась. Хотя тут скорее стоит похвалить Каспера, который показывал какой-то невероятный уровень. Он был готов к любому мячу, предугадывал действия соперника и буквально за 15 минут создал себе фору (5:1). Без единой невынужденной ошибки (в какой-то момент Хачанов даже похвалил Каспера за великолепный удар справа).
По четыре подряд
Перед пятым геймом в Риме пошел дождь, но судья принял решение продолжить матч. Небольшой перерыв не помог нашему теннисисту. Оставалось надеяться на перезагрузку Карена во втором сете. И первый гейм добавил позитива: Хачанов прилично погонял оппонента по корту и вышел вперед (1:0). Дождь к тому времени усилился, и арбитр был вынужден все же остановить матч. Крыша на центральном корте итальянского «мастерса» появится только в 2028 году, поэтому теннисистам пришлось вернуться в раздевалку.
Вынужденная пауза продлилась почти 2 часа 30 минут. И игроки как будто поменялись ролями. Уже у Карена получалось абсолютно все, а Рууд был своей бледной тенью. Россиянин взял четыре гейма подряд, а подавая на сет, мощными виннерсами закрыл Каспера под ноль.
Увы, спад норвежца оказался непродолжительным. С первых геймов решающей партии Каспер нащупал свой ритм и вновь стал забирать почти все затяжные розыгрыши, что позволило уже ему взять четыре гейма подряд. В пятом Карен уверенно сделал один обратный брейк, но развить успех не получилось. В шестом гейме россиянин отыграл два брейк-пойнта, а вот дальше силы у него кончились.
Так норвежец в 10-й раз вышел в полуфинал «мастерса», где встретится с победителем пары Рафаэль Ходар — Лучано Дардери. В последний раз он играл на этой стадии в мае прошлого года.
Тимур Ганеев