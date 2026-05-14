Саснович выиграла второй матч на турнире в Париже

Год назад на состязании в столице Франции белорусская теннисистка смогла пробиться в полуфинал, до повторения этого остался один шаг.

Все о звездах российского тенниса
Источник: НОК Беларуси

МИНСК, 14 мая — Sputnik. Белоруска Александра Саснович (120-е место в мировом рейтинге) одержала вторую победу на теннисном турнире WTA-125, который проходит в Париже.

В матче ⅛ финала, который состоял из двух сетов, белорусская теннисистка оказалась сильнее россиянки Анны Блинковой, занимающей 97-ю строчку в мировом рейтинге. Поединок закончился со счетом 7:5, 6:4.

Ранее в первом раунде парижского турнира Саснович без особых проблем переиграла (6:4, 6:0) представительницу Австралии Талию Гибсон (62-я позиция в рейтинге WTA).

В четвертьфинальном поединке белоруска сыграет с Алиной Чараевой (125) из России. В ⅛ финала россиянка выиграла у немки Тамары Корпач (87) в трех сетах — 6:4, 6:7, 6:3.

В прошлом году на турнире во французской столице Саснович пробилась в полуфинал, где затем уступила представительнице Франции Хлоэ Паке.

Призовой фонд теннисного состязания в Париже составляет 115 тысяч долларов США. Турнир завершится в воскресенье 17 мая.