«В моменте я был зол, но все нормально». Медведев — на извинения Ландалусе после матча

Даниил Медведев и Мартин Ландалусе обменялись репликами у сетки после четвертьфинала в Риме. Россиянин победил со счетом 1:6, 6:4, 7:5.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

Испанец извинился перед Медведевым за эпизод в конце матча, когда попал в него мячом у сетки.

ДМ: «Отличная борьба».

МЛ: «Извини, что попал в тебя мячом».

ДМ: «Нет проблем. В моменте я был зол, но все нормально. Так было лучше выиграть очко».

Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше