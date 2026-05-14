Матчи «Милана», «Юве», «Наполи», «Комо» и римское дерби в 37-м туре Серии А начнутся на полчаса раньше. Игры перенесли вместе с финалом теннисного «Мастерса» в Риме

Ранее сообщалось, что проведению римского дерби может помешать финал мужского одиночного «Мастерса» с участием Янника Синнера, который пройдет в том же спортивном комплексе. Помимо этого, матчи «Наполи», «Ювентуса», «Милана», «Ромы» и «Комо», претендующих на выход в Лигу чемпионов, должны быть сыграны одновременно.
В результате префектура Рима одобрила ранее отклоненное предложения Серии А о переносе матча «Ромы» и Лацио" с 12:30 на 12:00, а начала теннисных игр с 17:00 на 17:30 по местному времени.
Матчи «Комо» — «Парма», «Ювентус» — «Фиорентина», «Дженоа» — «Милан» и «Пиза» — «Наполи» также пройдут в 12:00 по местному времени.