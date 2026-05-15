Проявил характер: Медведев в тяжелейшем матче сломил Ландалусе и вышел в полуфинал «мастерса» в Риме

Даниил Медведев вышел в полуфинал «мастерса» в Риме. Россиянин в тяжелейшем трехсетовом матче одолел испанца Мартина Ландалусе. В следующем круге девятая ракетка мира встретится с итальянцем Янником Синнером.
Последний среди наших
Тысячник в Риме для россиян складывался довольно удачно. Андрей Рублев попал в топ-8 «мастерса» впервые с апреля прошлого года, когда дошел до этой стадии в Мадриде. Карен Хачанов не был в четвертьфиналах подобных турниров с августа 2025-го, но прервал серию. Поддержал их в Италии Даниил Медведев.
Правда, именно на данной стадии и начало все рушиться. Сначала Карен вылетел от Каспера Рууда (1:6, 6:1, 2:6). Затем уже Андрей уступил Яннику Синнеру (2:6, 4:6). Прервать неудачную серию наших соотечественников предстояло девятой ракетке мира. Противником Даниила был 20-летний Мартин Ландалусе, не уступивший на этом турнире ни одного сета в противостояниях с Мартином Чиличем, Маттиа Беллуччи и Хамадом Меджедовичем.
Медведев же по ходу турнира прошел Томаша Махача (неявка), Пабло Льямаса Руиса (3:6, 6:4, 6:2) и Тиаго Агустина Тиранте (6:3, 6:2). В игре с аргентинцем Даниил был особенно хорош. Отметил это и он сам.
«Я провел отличный матч, все мои задумки работали. Мне кажется, я всегда делал правильный выбор в сложных ситуациях. Он подавал 230 км/ч. Это безумие, что смог выиграть. У него форхенд, подача — просто огонь. Рад тому, как играл», — приводит слова теннисиста ТАСС.
Дожал перед тай-брейком
А вот во встрече с Ландалусе задумки, судя по всему, работать перестали. Первый сет начался для Медведева с пяти проигранных геймов подряд. В этот момент невольно вспомнилась апрельская игра с Маттео Берреттини, в котором россиянин уступил со счетом 0:6, 0:6. Но повторения этого кошмара удалось избежать: Даниил все же забрал одну подачу в концовке, однако на большее его не хватило.
Вторая партия стартовала отлично: россиянин не отдал ни одного розыгрыша в дебютном гейме, а затем и вовсе сделал брейк при счете 2:1. К сожалению, испанец тут же в ответ забрал подачу Медведева.
Вскоре встреча ненадолго прервалась из-за дождя, а теннисисты после ее рестарта совершенно забыли, как выигрывать геймы на своей подаче. Даниил сделал еще два брейка, а Ландалусе только один. Поэтому второй сет остался за россиянином.
Решающую партию Медведев был вынужден начинать в роли догоняющего, поскольку проиграл два гейма. Однако с такой задачей он справился. По-хорошему, Даниил обязан был уверенно выигрывать матч, но не реализовал три брейк-пойнта при счете 4:3 и столько же матчболов при 5:4. Дожать Ландалусе удалось лишь в последний момент перед тай-брейком: россиянин просто забрал его подачу под ноль.
Впереди — обидчик Рублева Синнер. С Медведевым итальянец провел уже 17 матчей. Последний очный поединок состоялся в марте этого года в финале турнира в Индиан-Уэллсе. С большим трудом Янник тот трофей выиграл (7:6 (8:6), 7:6 (7:4)).
Максим Клементьев