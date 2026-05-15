Даниил Медведев признался, что ему нечего терять в матче с Синнером

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев ожидает сложного матча против итальянца Янника Синнера, но признается, что ему нечего терять. Комментарий Медведева ТАСС предоставлен пресс-службой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В четверг Медведев в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Риме обыграл испанца Мартина Ландалусе со счетом 1:6, 6:4, 7:5. В полуфинале россиянин сыграет с Синнером, который является первой ракеткой мира.

«Янник — сложный соперник, который выиграл уже множество матчей подряд. Это будет один из тех матчей, в которых мне нечего терять. Я выйду и просто постараюсь показать свой лучший теннис. Это тяжелый соперник, и, кстати, мы с ним ни разу не играли на грунте. Мне будет интересно», — сказал Медведев.

Соревнование в Риме относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Состязание проводится на грунтовом покрытии и завершится 17 мая. Призовой фонд турнира составляет более €8,2 млн. Его действующим победителем является испанец Карлос Алькарас, снявшийся с соревнования из-за травмы. Из российских теннисистов турнир выигрывал Медведев в 2023 году.

