Даниил Медведев: «В тот год, когда я взял титул в Риме, был самый дождливый турнир в истории. Надеюсь, завтра тоже будет немного дождя»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Мартином Ландалусе в четвертьфинале «Мастерса» в Риме — 1:6, 6:4, 7:5.

Все о звездах российского тенниса

Во втором сете матч на несколько минут прерывался из-за дождя.

— Он со всей силы колотил по линиям, и я в какой-то момент просто подумал: «Вау». Я вообще не понимал, что делать.

Единственное, что я мог попробовать во втором сете — самому начать бить сильнее и пытаться заставить его ошибаться.

Думаю, дождь мне немного помог. Почему-то после паузы он стал играть не так быстро, и я уже смог контролировать розыгрыши. С этого момента матч изменился.

Я рад, что в итоге сумел победить, хотя у меня было много упущенных возможностей.

— И, похоже, тебе снова нравится дождь в Риме? Итальянская погода тебе подходит?

— Да, в тот год, когда я здесь выиграл титул, в Риме был самый дождливый турнир в истории. Так что, надеюсь, завтра тоже будет немного дождя (смеется).

Но впереди очень тяжелый соперник. Я постараюсь получить удовольствие, потому что такие матчи на грунте у меня бывают не так часто.

Хочу показать свой лучший теннис, наслаждаться борьбой и просто получать удовольствие от этого матча, — передает слова Медведева из интервью на корте корреспондент Спортса«» Алёна Майорова.

Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
