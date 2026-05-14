Даниил Медведев: «В тот год, когда я взял титул в Риме, был самый дождливый турнир в истории. Надеюсь, завтра тоже будет немного дождя»

Во втором сете матч на несколько минут прерывался из-за дождя.
— Он со всей силы колотил по линиям, и я в какой-то момент просто подумал: «Вау». Я вообще не понимал, что делать.
Единственное, что я мог попробовать во втором сете — самому начать бить сильнее и пытаться заставить его ошибаться.
Думаю, дождь мне немного помог. Почему-то после паузы он стал играть не так быстро, и я уже смог контролировать розыгрыши. С этого момента матч изменился.
Я рад, что в итоге сумел победить, хотя у меня было много упущенных возможностей.
— И, похоже, тебе снова нравится дождь в Риме? Итальянская погода тебе подходит?
— Да, в тот год, когда я здесь выиграл титул, в Риме был самый дождливый турнир в истории. Так что, надеюсь, завтра тоже будет немного дождя (смеется).
Но впереди очень тяжелый соперник. Я постараюсь получить удовольствие, потому что такие матчи на грунте у меня бывают не так часто.
Хочу показать свой лучший теннис, наслаждаться борьбой и просто получать удовольствие от этого матча, — передает слова Медведева из интервью на корте корреспондент Спортса«» Алёна Майорова.
Даниил Медведев творит магию.