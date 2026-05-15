Медведев о Ландалусе: «Если бы он проводил каждый матч так, как первый сет сегодня, то к концу года был бы в топ-5 и играл бы на итоговом»

Даниил Медведев оценил победу над Мартином Ландалусе в четвертьфинале «Мастерса» в Риме — 1:6, 6:4, 7:5.

— В начале он играл просто нереально. Если бы он проводил каждый матч так, как первый сет сегодня, то к концу года был бы в топ-5 и играл бы на итоговом — сразу после Синнера и Алькараса.

Но когда ты молодой, тяжело держать такой уровень весь матч. Даже у Янника были с этим проблемы, хотя, как мы видим, он сумел это исправить.

Я просто продолжал бороться. Во втором сете мне удалось немного поймать ритм. А после дождя — не знаю почему, может быть, корт стал тяжелее — он начал играть чуть медленнее. И тогда я уже почувствовал, что контролирую игру.

Рад, что сумел довести матч до победы.

— К концовке матча казалось, что вы играете на очень высоком уровне. Насколько это добавляет уверенности перед самым сложным вызовом в теннисе прямо сейчас?

— Думаю, последние два матча я провел очень хорошо. Конечно, сегодня в первом сете мог сыграть лучше, потому что проиграл его 1:6. Но в то же время мне кажется, что я мало что мог тогда сделать.

А вот третий сет был очень высокого уровня. Особенно концовка. Мне показалось, что немного не повезло и я мог закрыть матч раньше.

Но мне очень понравилось, как я играл. С нетерпением жду следующего матча, — сказал Медведев в интервью после матча.

Даниил Медведев творит магию.

Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше