Медведев о Ландалусе: «Если бы он проводил каждый матч так, как первый сет сегодня, то к концу года был бы в топ-5 и играл бы на итоговом»

— В начале он играл просто нереально. Если бы он проводил каждый матч так, как первый сет сегодня, то к концу года был бы в топ-5 и играл бы на итоговом — сразу после Синнера и Алькараса.
Но когда ты молодой, тяжело держать такой уровень весь матч. Даже у Янника были с этим проблемы, хотя, как мы видим, он сумел это исправить.
Я просто продолжал бороться. Во втором сете мне удалось немного поймать ритм. А после дождя — не знаю почему, может быть, корт стал тяжелее — он начал играть чуть медленнее. И тогда я уже почувствовал, что контролирую игру.
Рад, что сумел довести матч до победы.
— К концовке матча казалось, что вы играете на очень высоком уровне. Насколько это добавляет уверенности перед самым сложным вызовом в теннисе прямо сейчас?
— Думаю, последние два матча я провел очень хорошо. Конечно, сегодня в первом сете мог сыграть лучше, потому что проиграл его 1:6. Но в то же время мне кажется, что я мало что мог тогда сделать.
А вот третий сет был очень высокого уровня. Особенно концовка. Мне показалось, что немного не повезло и я мог закрыть матч раньше.
Но мне очень понравилось, как я играл. С нетерпением жду следующего матча, — сказал Медведев в интервью после матча.
Даниил Медведев творит магию.