Медведев о камбэке в матче с Ландалусе: «Это теннис, много маленьких деталей перевернули ход игры»

Даниил Медведев обсудил ключевые момента матча с Мартином Ландалусе. Россиянин обыграл лаки-лузера 1:6, 6:4, 7:5 и вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

— Что помогло сегодня найти игру во втором сете? Какой момент можешь выделить?

— Во-первых, тот уровень, который он показывал в первом сете, очень тяжело держать на протяжении всего матча — если только тебя не зовут Янник Синнер или Карлос Алькарас.

Поэтому я понимал, что нужно искать какие-то зацепки: где-то чуть лучше подавать, где-то чуть чаще попадать в корт. В начале второго сета это получилось. Потом помог дождь — не знаю, может быть, корт стал чуть тяжелее.

Мне кажется, после дождя он сразу ошибся пару раз, из-за этого немного снизил скорость ударов, и тогда я уже смог вести игру. За счет этого поймал уверенность и начал играть намного лучше.

Это теннис, много маленьких деталей перевернули ход игры. И в конце, я считаю, уже был лучше.

— А в концовке, когда после матчболов счет дошел до брейк-пойнта, было ощущение, что теряешь контроль?

— Такое чувство всегда есть, потому что тебе обидно. Все матчболы, кроме одного, были рабочими шансами. (В этот момент к Медведеву подошел Ландалусе и еще раз поблагодарил его за игру — Спортс«“). Где-то можно было сыграть сильнее, где-то лучше принять решение.

Помню один обводящий по линии — я думал, что он уже не успеет вернуться в розыгрыш, поэтому мне было важно просто попасть. Я попал, а он достал этот мяч. И я подумал: «Господи, надо было бить сильнее, я просто не ожидал, что это понадобится».

В такие моменты всегда тяжело, потому что кажется: «Все, сейчас матч перевернется, он отыграется с матчболов». Но я рад, что сумел все-таки дожать.

— Как тебе кажется, чем отличается теннис нового поколения игроков? Сегодня было ощущение, что Ландалусе просто вколачивал мяч со всей силы.

— Да, многие молодые сейчас играют очень агрессивно. Я бы даже не сказал, что сильнее, но у них более атакующий теннис.

Почему так — тренеры ли их этому учат с детства или это просто тенденция — не знаю. Но не все такие. Например, Лернер Тьен умеет варьировать игру. Кстати, тот же Блокс, хоть и атакующий игрок, но тоже может варьировать.

А есть такие, как Мартин или Меньшик, которые просто все вколачивают. И если они играют так, как Ландалусе в первом сете, то сделать что-то очень тяжело.

Наверное, если говорить о тенденции, сейчас стало больше игроков, которые играют резко и агрессивно, чем когда я только пришел в тур. Но к этому тоже нужно адаптироваться, — сказал Медведев в интервью корреспонденту Спортса«» Алёне Майоровой.

