Даниил Медведев: «Уже несколько сезонов я не так сильно злюсь на грунте. Вы больше не слышите, что я его ненавижу и все такое»

Даниил Медведев поделился своим нынешним отношением к теннису на грунте.

Источник: Спортс‘’

Сегодня он обыграл Мартина Ландалусе (1:6, 6:4, 7:5) и вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме.

— Как сейчас можешь оценить свои отношения с грунтом?

— Хорошие. Уже несколько сезонов я не так сильно злюсь на грунте. Вы больше не слышите, что я его ненавижу и все такое.

Я понимаю, что могу хорошо играть на этом покрытии. Особенно после победы в Риме это стало очевидно. Конечно, есть удары и моменты, где мне тяжелее, но я это принимаю и стараюсь с этим работать.

— Тебе именно центральный корт в Риме так подходит?

— Да, центральный корт в Риме мне очень подходит. Не знаю почему, но это мой любимый грунтовый корт.

— А что в нем особенного?

— Просто игра идет. Он не слишком быстрый и не слишком медленный. Отскок не слишком высокий и не слишком низкий.

Мне подходит именно такой средний темп. И на харде я тоже никогда не любил ни слишком быстрые, ни слишком медленные корты. Здесь как раз идеальная для меня скорость игры.

— Когда тебе было 20 лет, ты, наверное представлял, каким будешь в 30? Совпало ли оно с тем, что есть сейчас?

— Если честно, мне кажется, я вообще не представлял. Поэтому я скажу, что совпало — потому что я ничего не представлял.

Я больше люблю жить настоящим моментом. Или максимум немного заглядывать вперед. Но на десять лет вперед никогда не смотрел.

Мне кажется, когда живешь настоящим, жизнь становится лучше, — сказал Медведев в интервью корреспонденту Спортса«» Алёне Майоровой.

Даниил Медведев творит магию.

Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
