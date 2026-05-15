Шарапова о пятисетовых матчах у женщин на ТБШ: «Вы бы сами хотели на это смотреть? Я в это не верю»

Мария Шарапова и Джон Макинрой обсудили возможность введения пятисетового формата на решающих стадиях женских турниров «Большого шлема».

Источник: Спортс''

Ранее бывший директор Australian Open Крэйг Тайли говорил, что в женской сетке могут начать играть пятисетовики с ¼ финала уже в 2027-м.

Шарапова: «Зачем это делать? Вы бы сами хотели на это смотреть? Смотреть женский матч из пяти сетов от начала до конца? Ни за что. Я в это не верю. Вам не кажется, что качество тенниса упадет? Я редко смотрю пятисетовые матчи от первого до последнего розыгрыша».

Макинрой: "Это уже пробовали некоторое время назад на выставочных турнирах. Мартина Навратилова и Моника Селеш играли матчи до трех побед по сетам, и это не было полной катастрофой.

Но я согласен, что пятисетовый формат не всегда делает матч более конкурентным. Часто двухчасовой фильм лучше, чем фильм на три с половиной часа. У мужчин тоже падает выносливость. Очень часто в пятом сете оба игрока уже полностью измотаны.

Я считаю, что матчи должны оставаться пятисетовыми, но при счете 2:2 [по сетам] нужно играть тай-брейк до десяти очков. Это был бы своего рода компромисс".

Моресмо о возможности сделать женские финалы ТБШ пятисетовыми: «Это было бы очень интересно».

Биография Марии Шараповой: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис дал мировому спорту много громких имен. Звезды из нашей страны регулярно находились на слуху у любителей ракеток и затяжных розыгрышей. В женской сетке соревнований наши спортсменки поражали не только талантами, но и красотой. Особняком среди наших девушке, конечно же, будет стоять Мария Шарапова.
