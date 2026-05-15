«А если я поскользнусь на линии? Дождь сейчас усилился». Синнер поспорил с судьей после отказа приостановить матч в Риме

В решающем сете при счете 4:2 пошел дождь, после чего итальянец попросил судью приостановить матч.
Судья: «Я знаю, что идет дождь и играть в таких условиях тяжело. Если с кортом все нормально, мы играем».
Синнер: «О чем вы говорите? Здесь скользко. А если я поскользнусь на линии? Сейчас дождь усилился».
Судья: «Если дождь не будет сильнее, мы можем доиграть».
Через несколько минут после инцидента она приняла решение прервать игру Синнера и Даниила Медведева при счете 6:2, 5:7, 4:2 (40-А).
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.Читать дальше