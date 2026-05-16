Полуфинал турнира в Риме между Синнером и Медведевым прервали из-за дождя

Полуфинальный матч турнира серии «Мастерс» в Риме между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и девятым номером рейтинга россиянином Даниилом Медведевым был приостановлен из-за дождя.
Игра была приостановлена в третьем сете при 4:2 в пользу Синнера.
Первый сет завершился со счетом 6:2 в пользу итальянского теннисиста. Во втором партии сильнее оказался Медведев — 7:5. Матч длился 2 часа 19 минут до паузы.
Первым финалистом «Мастерса» в Риме стал Каспер Рууд, который ранее обыграл итальянца Лучано Дардери. Норвежец впервые в карьере вышел в финал турнира этой категории.
Турнир в Риме с призовым фондом более €8 млн завершится 17 мая. В мужском календаре престижнее серии «Мастерс» только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.
Прошлогодний победитель турнира в Риме испанец Карлос Алькарас пропустил его из‑за травмы.