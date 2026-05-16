Возобновление матча между Медведевым и Синнером вновь было отложено

Матч начался 15 мая, однако был остановлен из-за сильного дождя в решающем третьем сете. Пока по партиям равный счет 1−1, а в третьем сете впереди Синнер — 4:2.
Их игра должна состояться на корте «Форо Италико» и начаться около 16:00. Однако перед ними проходит финал парного мужского разряда, где сражаются Симоне Болелли / Андреа Вавассори и Кристин Харрисон/ Нил Скупски. Их матч был на некоторое время прерван из-за дождя.
В финале победителя пары Синнер — Медведев ждет Каспер Рууд.
В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.