Медведев проиграл Синнеру в полуфинале «Мастерс» в Риме

Российский теннисист уступил первой ракетке мира в трех сетах, потерпев от итальянца уже десятое поражение в карьере.

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира ATP серии «Мастерс» в Риме.

В полуфинале 30-летний Медведев, седьмой сеяный, уступил итальянцу Яннику Синнеру, первой ракетке мира, со счетом 2:6, 7:2, 4:6.

Встреча продолжалась два дня, накануне ее прервали в третьем сете при счете 4:2 в пользу Синнера из-за дождя.

В личных встречах у Синнера и Медведева счет стал 10−7 в пользу итальянца. При этом в последних 11 встречах россиянин лишь однажды победил итальянца.

В решающем матче соперником Синнера станет норвежец Каспер Рууд.

Медведев занимает девятое место в мировом рейтинге (лучший из россиян), на его счету 23 титула ATP.

Турнир в Риме с призовым фондом €8,235 млн завершится 17 мая.

Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше