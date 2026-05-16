Медведев проиграл Синнеру в полуфинале «Мастерс» в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира ATP серии «Мастерс» в Риме.
В полуфинале 30-летний Медведев, седьмой сеяный, уступил итальянцу Яннику Синнеру, первой ракетке мира, со счетом 2:6, 7:2, 4:6.
Встреча продолжалась два дня, накануне ее прервали в третьем сете при счете 4:2 в пользу Синнера из-за дождя.
В личных встречах у Синнера и Медведева счет стал 10−7 в пользу итальянца. При этом в последних 11 встречах россиянин лишь однажды победил итальянца.
В решающем матче соперником Синнера станет норвежец Каспер Рууд.
Медведев занимает девятое место в мировом рейтинге (лучший из россиян), на его счету 23 титула ATP.
Турнир в Риме с призовым фондом €8,235 млн завершится 17 мая.