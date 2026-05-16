Синнер назвал настоящим испытанием матч против Даниила Медведева в Риме

Встреча, которая прерывалась из-за дождя, завершилась со счетом 6:2, 5:7, 6:4 в пользу итальянца.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер назвал настоящим испытанием полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Риме против россиянина Даниила Медведева. Комментарий Синнера предоставлен ТАСС пресс-службой ATP.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 5:7, 6:4 в пользу Синнера. Теннисисты начали встречу в пятницу, но в третьем сете она была прервана из-за дождя и завершилась в субботу.

«Это было настоящее испытание, очень тяжелый матч. Пришлось понервничать. Обычно у меня нет проблем со сном, но в этот раз было нелегко уснуть. Ведь, когда матч прервали, я вел в третьем сете, почти довел до победы. А продолжилось все на следующий день — практически новый старт матча, — сказал Синнер. — Я рад, что этот матч наконец-то закончился — он получился очень долгим. Рад, что я снова в финале».

В финале Синнер 17 мая сыграет против норвежца Каспера Рууда.

