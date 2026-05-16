Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал второго «тысячника» подряд

Российские теннисистки разгромили в полуфинале в Риме австралийку Сторм Хантер и американку Джессику Пегулу.

Источник: РБК Спорт

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал турнира категории WTA 1000 в Риме в парном разряде.

В полуфинале они обыграли австралийку Сторм Хантер и американку Джессику Пегулу со счетом 6:1, 6:2.

В решающем матче Андреева и Шнайдер сыграют против испанки Кристина Букши и американки Николь Меликар-Мартинес.

Андреева и Шнайдер вышли в финал второго «тысячника» подряд. В начале мая россиянки в решающем матче в Мадриде уступили чешке Катерина Синяковой и американке Тейлор Таунсенд.

Андреева и Шнайдер взяли серебро на Олимпиаде в Париже, а в прошлом сезоне выиграли турниры в Брисбене и Майами («тысячник»), дошли до полуфинала Australian Open и «Ролан Гаррос», а также пробились на Итоговый турнир WTA. В этом году Андреева почти не играла в парах, сосредоточившись на одиночном разряде.

Турнир в Риме с призовым фондом €7,22 млн завершится 17 мая. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.

