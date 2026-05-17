Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинка Свитолина выиграла «тысячник» WTA в Риме

В финальном матче украинская теннисистка обыграла американку Кори Гауфф.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира категории WTA 1000 в Риме.

В финале 31-летняя Свитолина обыграла американку Кори Гауфф, четвертую ракетку мира, со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.

Свитолина занимает десятое место в мировом рейтинге, в ее активе теперь 20 титулов WTA. Украинка выиграла пятый «тысячник» в карьере, ранее она побеждала в Дубае (2017), Риме (2017, 2018) и Торонто (2017).

На счету Гауфф 11 титулов WTA, она побеждала на «Ролан Гаррос» (2025) и US Open (2023). В Риме она второй год подряд проиграла в финале.

Победительница турнира в Риме получит €1,05 млн призовых и 1000 рейтинговых очков, финалистка — €549 тыс. и 650 очков.