Украинка Свитолина выиграла «тысячник» WTA в Риме

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира категории WTA 1000 в Риме.
В финале 31-летняя Свитолина обыграла американку Кори Гауфф, четвертую ракетку мира, со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.
Свитолина занимает десятое место в мировом рейтинге, в ее активе теперь 20 титулов WTA. Украинка выиграла пятый «тысячник» в карьере, ранее она побеждала в Дубае (2017), Риме (2017, 2018) и Торонто (2017).
На счету Гауфф 11 титулов WTA, она побеждала на «Ролан Гаррос» (2025) и US Open (2023). В Риме она второй год подряд проиграла в финале.
Победительница турнира в Риме получит €1,05 млн призовых и 1000 рейтинговых очков, финалистка — €549 тыс. и 650 очков.