Свитолина впервые с 2018-го выиграла тысячник

Свитолина выиграла пятый тысячник в карьере и третий в Риме. Ранее она становилась чемпионкой этого турнира в 2017-м и 2018-м.
Также для нее это 20-й титул на уровне тура и второй в этом сезоне. В январе десятая ракетка мира победила на WTA 250 в Окленде.
31-летняя украинка стала самой возрастной теннисисткой с минимум тремя победами над соперницами из топ-5 на одном тысячнике. В четвертьфинале она прошла № 2 Елену Рыбакину, в полуфинале — № 3 Игу Швентек.
В целом теперь баланс Свитолиной против игроков из топ-10 — 50:60. В этом сезоне — 7:3.
По итогам соревнований она поднимается на седьмую позицию в рейтинге.