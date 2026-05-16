Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свитолина впервые с 2018-го выиграла тысячник

Элина Свитолина победила четвертую ракетку мира Коко Гауфф в финале WTA 1000 в Риме — 6:4, 6:7 (3), 6:2.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Свитолина выиграла пятый тысячник в карьере и третий в Риме. Ранее она становилась чемпионкой этого турнира в 2017-м и 2018-м.

Также для нее это 20-й титул на уровне тура и второй в этом сезоне. В январе десятая ракетка мира победила на WTA 250 в Окленде.

31-летняя украинка стала самой возрастной теннисисткой с минимум тремя победами над соперницами из топ-5 на одном тысячнике. В четвертьфинале она прошла № 2 Елену Рыбакину, в полуфинале — № 3 Игу Швентек.

В целом теперь баланс Свитолиной против игроков из топ-10 — 50:60. В этом сезоне — 7:3.

По итогам соревнований она поднимается на седьмую позицию в рейтинге.