Свитолина о 20-м титуле на уровне тура: «В Дубае сказала тренеру, что было бы здорово достичь такого круглого числа до завершения карьеры»

Также хочу поблагодарить свою команду. В этом году я потерпела тяжелое поражение в финале тысячника в Дубае. У меня было 19 титулов, я хотела выиграть 20-й и сказала своему тренеру, что было бы здорово достичь такого круглого числа до завершения карьеры. Он ответил, что у нас, возможно, получится сделать это уже в этом году. Я очень счастлива. Большое вам спасибо, ребята, за весь ваш тяжелый труд", — сказала Свитолина на церемонии награждения.