Свитолина о 20-м титуле на уровне тура: «В Дубае сказала тренеру, что было бы здорово достичь такого круглого числа до завершения карьеры»

Десятая ракетка мира Элина Свитолина поделилась эмоциями после победы на тысячнике в Риме. В финале украинка обыграла Коко Гауфф (6:4, 6:7 (3), 6:2) и взяла 20-й титул на уровне тура.

Источник: Спортс‘’

"Очень трудно поверить, что прошло уже восемь лет с тех пор, как я поднимала этот трофей. И, конечно, я очень довольна этими двумя неделями здесь.

Но прежде всего хочу поздравить Коко с отличным турниром, а также ее команду. Ты потрясающая чемпионка, и надеюсь, в будущем нас ждет еще много матчей друг против друга.

Также хочу поблагодарить свою команду. В этом году я потерпела тяжелое поражение в финале тысячника в Дубае. У меня было 19 титулов, я хотела выиграть 20-й и сказала своему тренеру, что было бы здорово достичь такого круглого числа до завершения карьеры. Он ответил, что у нас, возможно, получится сделать это уже в этом году. Я очень счастлива. Большое вам спасибо, ребята, за весь ваш тяжелый труд", — сказала Свитолина на церемонии награждения.

Элина Свитолина идет за «Большим шлемом».