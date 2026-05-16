Мбоко работает с экс-тренером Швентек

19-летняя канадка взяла в команду Фиссетта на испытательный срок.
Сейчас она тренируется под руководством специалиста в Страсбурге, где завтра стартует WTA 500. Мбоко начнет выступление на турнире со второго круга.
Девятая ракетка мира Виктория Мбоко начала сотрудничество с Вимом Фиссеттом. В марте этого года тренер прекратил работу с Игой Швентек.
19-летняя канадка взяла в команду Фиссетта на испытательный срок.
Сейчас она тренируется под руководством специалиста в Страсбурге, где завтра стартует WTA 500. Мбоко начнет выступление на турнире со второго круга.