Свитолина о том, что обыграла трех соперниц из топ-5 в Риме: «Это одна из самых сложных сеток, которые у меня были»

Десятая ракетка мира Элина Свитолина высказалась о том, что обыграла трех соперниц из топ-5 на пути к титулу в Риме.

Источник: Спортс‘’

— С учетом всего, через что вы прошли за последние восемь лет, ощущается ли этот титул как самый значимый в вашей карьере?

— У меня были разные титулы в разные периоды карьеры. Сложно сказать, какой был самым тяжелым. Каждый титул имеет свою историю.

На этом турнире была одна из самых сложных сеток, которые у меня были. Я очень горжусь тем, как я справлялась с собой, с нервами и насколько стабильно играла. Важно на протяжении года показывать стабильность — к этому я и стремлюсь. Рада, что мой сезон с самого начала складывается именно так.

— Какое ваше лучшее воспоминание о турнире в Риме?

— Помимо побед, наверное, вечеринка после (смеется). Мы с тренером вспоминали, что он был со мной восемь лет назад, когда я здесь побеждала. Тогда мы оба раза после победы ходили праздновать — это запомнилось.

Сегодня, думаю, тоже будем отмечать с командой и друзьями. Хотя теперь мы стали старше, у нас семьи. Теперь мы скучные (улыбается).

— С учетом побед над тремя игроками из топ-4 подряд, это лучшая версия Элины Свитолиной?

— Это были очень тяжелые матчи. Думаю, самый сложный турнир был в Торонто, где я тоже обыграла несколько теннисисток из топ-10.

Здесь важно учитывать и соперниц — Рыбакину, Швентек, Гауфф, которая уже была здесь в финале и выиграла «Ролан Гаррос». Это топ-игроки на грунте.

Конечно, это дает мне уверенность перед «Ролан Гаррос». Я очень горжусь тем уровнем, который смогла показать, чтобы их обыграть, — сказала Свитолина на пресс-конференции.

Элина Свитолина идет за «Большим шлемом».