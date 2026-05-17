Свитолина о том, что обыграла трех соперниц из топ-5 в Риме: «Это одна из самых сложных сеток, которые у меня были»

— С учетом всего, через что вы прошли за последние восемь лет, ощущается ли этот титул как самый значимый в вашей карьере?
— У меня были разные титулы в разные периоды карьеры. Сложно сказать, какой был самым тяжелым. Каждый титул имеет свою историю.
На этом турнире была одна из самых сложных сеток, которые у меня были. Я очень горжусь тем, как я справлялась с собой, с нервами и насколько стабильно играла. Важно на протяжении года показывать стабильность — к этому я и стремлюсь. Рада, что мой сезон с самого начала складывается именно так.
— Какое ваше лучшее воспоминание о турнире в Риме?
— Помимо побед, наверное, вечеринка после (смеется). Мы с тренером вспоминали, что он был со мной восемь лет назад, когда я здесь побеждала. Тогда мы оба раза после победы ходили праздновать — это запомнилось.
Сегодня, думаю, тоже будем отмечать с командой и друзьями. Хотя теперь мы стали старше, у нас семьи. Теперь мы скучные (улыбается).
— С учетом побед над тремя игроками из топ-4 подряд, это лучшая версия Элины Свитолиной?
— Это были очень тяжелые матчи. Думаю, самый сложный турнир был в Торонто, где я тоже обыграла несколько теннисисток из топ-10.
Здесь важно учитывать и соперниц — Рыбакину, Швентек, Гауфф, которая уже была здесь в финале и выиграла «Ролан Гаррос». Это топ-игроки на грунте.
Конечно, это дает мне уверенность перед «Ролан Гаррос». Я очень горжусь тем уровнем, который смогла показать, чтобы их обыграть, — сказала Свитолина на пресс-конференции.
Элина Свитолина идет за «Большим шлемом».