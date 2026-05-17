Хачанов: «Французские теннисисты реально — такие странные ребята»

Российский теннисист Карен Хачанов оценил игру и поведение молодых теннисистов, сделав акцент на на французах.
"Кто ведет себя как топ? Из молодых, если честно, я не замечал. Не обращал внимания. Мы не раз говорили, что французы немножко странные ребята. Не знаю, то ли с воспитанием, то ли проблема с нынешним поколением… Потому что поколение Цонги, Монфиса, Симона, они были очень классные ребята.
Кто? Маннарино, Умбер, Муте. Они реально — такие странные ребята. Например, Фис — очень классный парень, всегда приветливый, воспитанный. Мы с ним нормально общаемся на корте и вне его. Мпетши — высокий праень, который подает 260 км/ч, он проводил со мной два предсезона. Видно, что он нам по себе скромный и ведет себя нормально. Почти все же французы — странные", — сказал Хачанов в интервью Анне Чакветадзе на YouTube-канале First&Red.
