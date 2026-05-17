Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли «тысячник» в Риме

Россиянки победили в решающем матче испанскую теннисистку Букшу и американку Меликар-Мартинес. Андреева и Шнайдер выиграли третий трофей WTA в парном разряде.

Источник: Reuters

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир категории WTA 1000 в Риме с призовым фондом более €7 млн.

В финале россиянки обыграли Кристину Букшу и Николь Меликар-Мартинес (Испания / США) со счетом 6:3, 6:3.

За победу россиянки получат тысячу рейтинговых очков и почти €370 тыс. призовых.

Для Андреевой и Шнайдер это третий парный титул в карьере (после турниров в Брисбене и Майами в 2025-м). В этом году у них это второй финал «тысячника» подряд после соревнований в Мадриде, где они уступили Катерина Синяковой и Тейлор Таунсенд (Чехия / США).

В одиночном разряде турнир в Риме выиграла украинка Элина Свитолина.

Престижнее категории WTA 1000 в женском календаре только соревнования «Большого шлема» и Итоговый турнир.

Андреева и Шнайдер вместе взяли серебро Олимпиады-2024 и дошли до полуфиналов Australian Open и «Ролан Гаррос» в 2025-м.

В одиночном рейтинге WTA Андреева занимает седьмое место, Шнайдер — 20-е.

