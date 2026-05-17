Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли «тысячник» в Риме

Для Андреевой и Шнайдер это третий парный титул в карьере (после турниров в Брисбене и Майами в 2025-м). В этом году у них это второй финал «тысячника» подряд после соревнований в Мадриде, где они уступили Катерина Синяковой и Тейлор Таунсенд (Чехия / США).