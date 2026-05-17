У чемпиона US Open украли награды

37-летний Дель Потро завершил профессиональную карьеру в 2022 году из-за серии травм. Он является победителем Открытого чемпионата США (2009), серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и бронзовым медалистом Игр-2012 в Лондоне. В ноябре 2025 года спортсмен был номинирован на включение в Международный зал теннисной славы. Наивысшей позицией аргентинца в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) было третье место, которого он достиг в 2018 году. Всего на его счету 22 титула ATP в одиночном разряде.