Теннисист Синнер вторым после Джоковича собрал карьерный «Мастерс»

РИМ, 17 мая. /ТАСС/. Итальянец Янник Синнер стал вторым игроком в истории Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который смог выиграть все турниры серии «Мастерс», включенные в календарь. Данное достижение покорилось ему после завоевания титула по итогам состязания в Риме.
Прежде подобное удавалось только Новаку Джоковичу. Сербский теннисист дважды собирал карьерный «Мастерс» благодаря победам на соревновании в Цинциннати (2018, 2020).
Синнер выиграл шесть «Мастерсов» подряд и продлил победную серию на этих турнирах до 34 матчей. По обоим показателям итальянец установил рекорд ATP. Его победная поступь началась с соревнования в Париже, которое стало заключительным состязанием этой категории в прошлом сезоне. В 2026 году теннисист завоевал титулы на «тысячниках» в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде. «Мастерс» в Майами является единственным, на котором Синнер победил дважды. Впервые он завоевал титул в 2024 году.
На данный момент ATP проводит девять «Мастерсов». Помимо соревнования в столице Италии, «тысячники» проходят в Индиан-Уэллсе, Майами, Цинциннати, Монте-Карло, Мадриде, Торонто, Шанхае и Париже. «Мастерсы» были включены в календарь в 1990 году и являются третьими по значимости турнирами. Престижнее них только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. В различные годы «Мастерсы» проводились в Стокгольме (1990−1994), а также в Штутгарте (1995−2001) и Гамбурге (1990−2008).