Теннисист Синнер вторым после Джоковича собрал карьерный «Мастерс»

Синнер выиграл шесть «Мастерсов» подряд и продлил победную серию на этих турнирах до 34 матчей. По обоим показателям итальянец установил рекорд ATP. Его победная поступь началась с соревнования в Париже, которое стало заключительным состязанием этой категории в прошлом сезоне. В 2026 году теннисист завоевал титулы на «тысячниках» в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде. «Мастерс» в Майами является единственным, на котором Синнер победил дважды. Впервые он завоевал титул в 2024 году.