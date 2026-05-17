Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синнер о «Золотом Мастерсе»: «Знал, ради чего играл сегодня, поэтому очень счастлив»

Янник Синнер поделился эмоциями после победы на «Мастерсе» в Риме. Он обыграл Каспера Рууда в финале со счетом 6:4, 6:4. Итальянец собрал «Золотой Мастерсе» — выиграл все турниры этой категории.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

— Вы не раз говорили, что играете не ради рекордов, а ради себя. Как вы думаете, что люди должны вынести из вашей истории, когда вы достигаете таких результатов?

— Конечно, перед турниром или перед отдельными матчами ты понимаешь, ради чего играешь. В некотором смысле это часть моей работы — осознавать, что происходит. Но в то же время я всегда стараюсь поставить себя в отличное положение, чтобы выиграть.

Безусловно, было много напряжения, много сложных моментов, через которые мне пришлось пройти, особенно в психологическом плане. Я начал матч неидеально, но старался сохранять максимальное спокойствие.

Я очень рад этому достижению. Я знал, ради чего играл сегодня, поэтому я очень счастлив.

— Насколько для вас особенно то, что вы выиграл «Золотой Мастерс» в Италии перед родной публикой и президентом [Серджо] Маттареллой?

— Нет лучшего места, чтобы собрать все «Мастерсы». Это был очень, очень интересный турнир еще в прошлые годы. В 2019 году я дебютировал здесь, на этом корте. Я всегда чувствовал здесь большее внимание, меня переполняли здесь эмоции, все было по-особому. Очень позитивно, но иначе.

Как для итальянца, для меня это одно из самых особенных мест с точки зрения тенниса. Выиграть здесь хотя бы один раз в своей карьере очень многое для меня значит.

— Как вы будете готовиться к «Ролан Гаррос»? Возьмете ли вы несколько дней отдыха? Насколько уверенно вы будете чувствовать себя в Париже?

— Главная задача — как можно лучше восстановиться в ближайшие два-три дня. Тренировок будет немного, это точно, в теннис я не буду играть вообще. Что касается физической подготовки, посмотрим. Сейчас я хочу немного побыть с семьей. Отдохну от тенниса, а с четверга, думаю, буду в Париже. Подготовлюсь — посмотрим, как пойдет.

Сейчас важно отдохнуть.

— Каково это, когда президент приезжает посмотреть на тебя и вручить тебе трофей?

— Это очень многое значит. Потрясающе, какую поддержку получаешь как итальянец здесь, особенно в Риме. Сегодня приезжало много важных людей.

Я старался особо не смотреть за пределы корта и сосредоточиться как можно сильнее. Но, конечно, это очень меня радовало, — сказал итальянец на пресс-конференции.

Синнер побил великий рекорд Джоковича — с запасом.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше