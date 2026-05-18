Алькарас — Синнеру: «Поздравляю с “Золотым Мастерсом”! ?? Ты это заслужил! ??»

Карлос Алькарас поздравил Янника Синнера после того, как он впервые выиграл «Мастерс» в Риме. Итальянец в 24 года стал вторым в истории обладателем титулов всех турниров этой категории.

Источник: Спортс‘’

Испанец написал в соцсети, отметив аккаунт Синнера: «Поздравляю с тем, что ты собрал “Золотой Мастерс”! ?? Ты это заслужил! ??».

Напомним, в апреле Синнер победил Алькараса в финале турнира в Монте-Карло, взяв первый титул «Мастерса» на грунте.

В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
