Рейтинг WTA: Соболенко пока еще лидирует

Первая ракетка мира за счет не совсем удачных выступлений продолжает терять баллы, позволяя преследовательницам сокращать отставание.

Источник: Reuters

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Белоруска Арина Соболенко по-прежнему возглавляет рейтинг Всемирной теннисной ассоциации (WTA), это следует из его обновленной версии на сайте организации.

В активе первой ракетки мира 9960 баллов, разрыв между Соболенко и занимающей вторую строчку в рейтинге Еленой Рыбакиной продолжает сокращаться. По состоянию на 18 мая, у представительницы Казахстана — 8705 очков.

На прошлой неделе Соболенко неожиданно быстро завершила выступление на турнире категории WTA-1000. В третьем круге белоруска не смогла пройти румынку Сорану Кырстю, которая после этого турнира поднялась с 27-й на 18-ю позицию WTA.

Чтобы сохранять лидерство, Соболенко необходимо как минимум защитить прошлогодний выход в финал турнира «Роллан Гаррос», квалификация которого уже стартовала.

Положение в шестерке лучших пока остается неизменным: третье место занимает полька Ига Швентек (7273 очка), за ней располагаются представительницы США Кори Гауфф (6749), Джессика Пегула (6286) и Аманда Анисимова (5958).

На седьмое с десятого места поднялась украинка Элина Свитолина (4315), которая одержала победу на недавнем римском турнире. Россиянка Мирра Андреева опустилась соответственно на восьмую позицию с 4181 баллом. На девятой строчке осталась Виктория Мбоко (3395) из Канады. Десятую позицию (на одну выше) заняла чешка Каролина Мухова (3318).

Белоруски ушли в минус

Вторая ракетка республики Александра Саснович опустилась в рейтинге на шесть позиций и теперь занимает 126-е место с 642 баллами.

Остальные белорусские теннисистки также потеряли в рейтинге: на 188-м месте — Ирина Шиманович (391 очко, минус 1 позиция в рейтинге), на 234-м — Алена Фалей (306, минус 3 позиции), на 245 — Виктория Азаренко (295, минус 30 позиций), на 350-м — Дарья Хомутянская (179, минус 7 позиций).

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
