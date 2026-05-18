Елена Рыбакина сократила отставание от Арины Соболенко в обновленном мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация WTA обновила мировой рейтинг в одиночном и парном разрядах после завершения турнира категории WTA 1000 в Риме, передает NUR.KZ.

Источник: Reuters

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина завершила выступление на «Мастерсе» в столице Италии на стадии четвертьфинала. Теннисистка улучшила свой прошлогодний результат и смогла заработать дополнительные рейтинговые очки.

Рыбакина сохранила второе место и сократила отставание от лидера мирового рейтинга белоруски Арины Соболенко до 1250 баллов. В ее активе на данный момент — 8 705 очков. Топ-3 замыкает полька Ига Швентек.

Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде Анна Данилина улучшила свое положение и теперь стала пятой ракеткой планеты в дабл-рейтинге. На турнире в Риме казахстанка остановилась в шаге от полуфинала.

