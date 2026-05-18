Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Бублик повторил свой рекорд в мировом рейтинге

Ассоциация теннисистов-профессионалов ATP представила обновленную версию рейтинга в мужских одиночном и парном разрядах, передает NUR.KZ.

Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик улучшил положение и поднялся с 11-го на 10-е место в одиночном разряде, что является повторением лучшего результата в его карьере.

Улучшил положение в рейтинге также и лучший теннисист России Даниил Медведев. Спортсмен поднялся на две строчки и теперь располагается на седьмом месте.

Лидером мирового рейтинга остался итальянец Янник Синнер, который выиграл на минувших выходных свой шестой «Мастерс». На второй строчке располагается испанец Карлос Алькарас. Топ-3 замкнул немецкий теннисист Александр Зверев.

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше