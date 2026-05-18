Первая ракетка Казахстана вышла в четвертьфинал престижного турнира в Страсбурге

На соревнованиях во Франции казахстанка выступает в тандеме с россиянкой Екатериной Александровой. В матче первого круга они играли против китайского дуэта Синью Янь и Сюй Ифань.
Встреча продлилась два сета и завершилась победой Данилиной и Александровой на чемпионском тай-брейке. Итоговый счет противостояния — 7:6 (7:5), 5:7, 10:4.
Теннисистки провели на корте 2 часа. За это время Анна с напарницей совершили две подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 3 брейк-поинта из 12 заработанных.
В четвертьфинале казахстанско-российский тандем сыграет против победительниц противостояни между Эйлой Мухаммад (США)/Фанни Столар (Венгрия) и Эри Ходзуми (Япония)/У Фань-Сянь (Китайский Тайбэй).