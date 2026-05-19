Французский теннисист получил предупреждение за снятие шорт в матче

Муте проиграл в матче первого круга на турнире категории ATP 500 в Гамбурге. По ходу встречи он получил предупреждение за неспортивное поведение — спортсмен на время снял шорты, а также швырнул ракетку в баннер.

Источник: Getty Images

Французскому теннисисту Корентену Муте вынесли предупреждение за то, что он снял шорты во время матча турнира категории ATP 500 в Гамбурге, сообщает TNT Sports.

В матче первого круга Муте в двух сетах проиграл 23-й ракетке мира испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине со счетом 6:4, 6:4. В следующем круге победитель встретится с Алексом де Минором, занимающим девятое место в рейтинге.

После того как Муте уступил в розыгрыше испанцу, он снял с себя шорты, оставшись в трусах. Через некоторое время он надел шорты обратно. Также во время матча француз швырнул ракетку в рекламный баннер.

За свои действия 27-летний француз получил предупреждение за неспортивное поведение.

Муте не первый раз попадает в конфликтные ситуации. Например, он вступал в перепалки с представителем Казахстана Александром Бубликом и россиянином Павлом Котовым.

Француз занимает 32-ю строчку мирового рейтинга.