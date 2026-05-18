«Ничего нельзя гарантировать заранее». Бартоли — о том, что Синнеру заранее приписывают победу на «Ролан Гаррос»

Итальянец не проигрывает 29 матчей подряд.
«Синнер побил рекорд Джоковича по количеству побед подряд на “Мастерсах”, но Новаку в свое время нужно было обыгрывать Надаля, а соперники тогда были другими. Стоит вспомнить прецедент: в 2011 году Джокович ехал на “Ролан Гаррос” с еще более явным превосходством. Он победил Надаля в Мадриде и Риме, выиграл семь титулов подряд: Australian Open, Дубай, Индиан-Уэллс, Майами, Белград, Мадрид и Рим.
Он остановил «Короля грунта» на двух «Мастерсах», но на «Ролан Гаррос» дошел только до полуфинала. Ему даже не пришлось играть четвертьфинал — Фоньини снялся из-за травмы. В полуфинале Новак встретился с Роджером Федерером. Мы все знаем, что грунт никогда не был лучшим покрытием для Роджера. И Джокович ему проиграл.
Поэтому ничего нельзя гарантировать заранее. Тем более что мало кто из экспертов предсказывал победу Джоковича над Синнером в полуфинале Australian Open", — сказала Бартоли.
