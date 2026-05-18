Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ничего нельзя гарантировать заранее». Бартоли — о том, что Синнеру заранее приписывают победу на «Ролан Гаррос»

Чемпионка «Уимблдона»-2013 Марион Бартоли высказалась о том, что Яннику Синнеру заранее приписывают победу на «Ролан Гаррос».

Все о звездах российского тенниса

Итальянец не проигрывает 29 матчей подряд.

«Синнер побил рекорд Джоковича по количеству побед подряд на “Мастерсах”, но Новаку в свое время нужно было обыгрывать Надаля, а соперники тогда были другими. Стоит вспомнить прецедент: в 2011 году Джокович ехал на “Ролан Гаррос” с еще более явным превосходством. Он победил Надаля в Мадриде и Риме, выиграл семь титулов подряд: Australian Open, Дубай, Индиан-Уэллс, Майами, Белград, Мадрид и Рим.

Он остановил «Короля грунта» на двух «Мастерсах», но на «Ролан Гаррос» дошел только до полуфинала. Ему даже не пришлось играть четвертьфинал — Фоньини снялся из-за травмы. В полуфинале Новак встретился с Роджером Федерером. Мы все знаем, что грунт никогда не был лучшим покрытием для Роджера. И Джокович ему проиграл.

Поэтому ничего нельзя гарантировать заранее. Тем более что мало кто из экспертов предсказывал победу Джоковича над Синнером в полуфинале Australian Open", — сказала Бартоли.

Синнер побил великий рекорд Джоковича — с запасом.

«Вы дураки, Синнер ничего не добьется». Как доминатор ворвался в тур.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше