Даниил может вернуться в топ-4, а Мирре пока нужно ждать. Перспективы россиян на «Ролан Гаррос»

После завершения римского «мастерса» в мужском и женском турах обновились рейтинги — последний раз перед «Ролан Гаррос». Именно по ним будет проводиться посев на грунтовом турнире «Большого шлема», что увеличивает интерес к позициям игроков. Давайте посмотрим, на каких местах расположились топовые российские спортсмены и кто возглавит четверти женской и мужской сеток в Париже.
Рейтинг 52 недель и чемпионская гонка
В WTA Мирра Андреева хоть и защитила прошлогодние очки за четвертьфинал Рима, в котором, как и в 2025-м, проиграла Коко Гауфф, но в рейтинге опустилась на одну строчку. Напомним, что в теннисе два рейтинга — 52 недель, о котором мы в основном и будем говорить, поскольку посев и другие важные моменты вроде попадания на турниры определяются именно по нему, и чемпионская гонка. Гонка учитывает только очки, набранные в нынешнем сезоне и имеет куда меньшую функциональную нагрузку. Фактически по ней определяются участники и участницы Итоговых турниров, но поскольку проводятся эти соревнования на самом финише сезона, гонка к тому моменту не отличается от рейтинга 52 недель.
Различия остаются только в парном теннисе, где очки для каждого конкретного дуэта в гонке считаются отдельно, а в рейтинге 52 недель суммируются все баллы вне зависимости от того, с каким партнером они были набраны. Так, та же Мирра в паре с Дианой Шнайдер после титула Рима идет в чемпионской гонке восьмой, а на 38-й строчке можно обнаружить дуэт Андреевой с Викторией Мбоко. Вера Звонарева представлена в топ-15 гонки дважды — с Лаурой Зигемунд на 10-й позиции и с Эной Шибахарой на 14-й.
Свитолина обогнала Андрееву
Но вернемся к основному одиночному рейтингу. Здесь каждую неделю (или две, когда проходят длинные турниры) сгорают все очки, набранные игроками ровно год назад, и добавляются баллы, которые они заработали с момента предыдущего рейтингового обновления. Мирра в Риме осталась полностью при своих, а вот Элина Свитолина резко прибавила, став чемпионкой — в 2025-м она проиграла на четвертьфинальной стадии. 215 очков украинки за то поражение сменились 1000 баллов за титул, что позволило ей совершить рывок на три позиции и обогнать в том числе Андрееву. Кстати, потеснила Элина Мирру и в чемпионской гонке, став там третьей. Россиянка занимает в этом вспомогательном рейтинге пятую строчку.
Главное же в том, что Андреева осталась в топ-8. Это гарантирует Мирре соответствующее место в посеве на «Ролан Гаррос» и более легкую сетку по пути к потенциальному четвертьфиналу. Посеянные под номерами 5−8 в 4-м круге, то есть в ⅛ финала, гипотетически получают в соперники кого-то из 9−12 сеяных. Мирра точно не сыграет с Джессикой Пегулой (5), Амандой Анисимовой (6) и той же Свитолиной (7), а выйдет на кого-то из четверки Виктория Мбоко (9), Каролина Мухова (10), Белинда Бенчич (11) и Линда Носкова (12). Правда, Анисимова пропустила весь грунтовый сезон из-за травмы запястья, но с Рима снялась в последний момент, уже после старта турнира. Такой поздний отказ не приводит к изменениям посева, и, если подобное произойдет в Париже, Аманду в ее слоте сетки просто заменит кто-то из лаки-лузеров, а не другая топ-сеяная.
Что касается возможных встреч с игроками первой четверки, здесь никакой разницы между 5−8-м и 9−12-м номерами посева нет. Мирра в любом случае будет выходить на них начиная с четвертьфинальной стадии, а на кого именно — зависит от жеребьевки. Можно точно сказать только то, что Арина Соболенко и Елена Рыбакина как первая и вторая сеяные окажутся в разных половинах сетки, так же как и Ига Свентек (3) с Коко Гауфф (4). Чтобы гарантированно избегать встреч с ними до полуфиналов крупных турниров, Андреевой нужно самой попасть в топ-4 рейтинга, что ей пока не удавалось. На данный момент лучшая позиция Мирры — пятая строчка, которую она занимала в прошлом июле.
Помимо Андреевой, из российских теннисисток в посев на «Ролан Гаррос» попадут Екатерина Александрова (14), Людмила Самсонова (20), Анна Калинская (22) и Диана Шнайдер (25). Отметим также возвращение в число сеяных сменившей гражданство на австрийское Анастасии Потаповой, которая еще в начале апреля была в самом конце первой сотни, но провела великолепный грунтовый сезон с финалом Линца и полуфиналом Мадрида.
Важный шаг Рублева наверх
В мужском рейтинге на две позиции поднялся полуфиналист Рима Даниил Медведев, став седьмой ракеткой мира. Если бы россиянину удалось совершить полноценное спортивное чудо и обыграть в полуфинале Янника Синнера, а затем победить Каспера Рууда в решающем матче, то он даже вернулся бы в топ-5 и благодаря отсутствию в Париже второй ракетки мира Карлоса Алькараса получил четвертый номер посева, но такого не произошло. Однако быть шестым сеяным тоже неплохо, тем более что при некотором везении Даниил и так может получить отличную сетку. В четвертьфинале ему может достаться Феликс Оже-Альяссим (4), а в полуфинале — Александр Зверев (2), с которым Медведев всегда умел играть. Понятно, что это чисто гипотетические рассуждения, а на деле нет гарантий, что Даниил удержит свой лучший римский уровень и не вылетит на ранних стадиях, однако поговорить о возможных вариантах никто не мешает. Худший же вариант, конечно, — выйти на Синнера (1) уже в четвертьфинале. Здесь все будет зависеть исключительно от жеребьевки.
Александр Бублик мог бы впервые в карьере оказаться в первой восьмерке посева на «Шлемах», будучи при этом десятой ракеткой мира, но все же получит девятый номер. Тэйлор Фритц, пропускавший все грунтовые «мастерсы» из-за травмы колена, на этой неделе вернулся в тур на ATP 250 в Женеве, так что сыграть в Париже он явно тоже планирует — а в рейтинге американец стоит выше Бублика. Соответственно, Александр поднимется в посеве лишь на одну строчку относительно своей рейтинговой позиции в связи с отсутствием травмированного Алькараса, который не сможет защитить на «Ролан Гаррос» свой титул. Кстати, без Карлоса в Париж приедут лишь два бывших чемпиона турнира — 38-летний Новак Джокович и 41-летний Стэн Вавринка, который проводит свой прощальный сезон.
Андрей Рублев выходом в четвертьфинал Рима отыграл одну позицию и стал 13-й ракеткой мира. Это даст россиянину 12-й номер посева и, соответственно, позволит избежать встреч с первой четверкой до четвертьфинала. В ⅛ финала Рублев будет идти на кого-то из следующих игроков: Бен Шелтон, Медведев, Тэйлор Фритц либо Алекс де Минаур. А вот Карен Хачанов, который будет посеян 14-м, в 4-м круге гипотетически должен будет встретиться с кем-то из топ-4 (Синнер, Зверев, Джокович или Оже-Альяссим).
Медведев в погоне за Джоковичем
Что касается рейтинговых перспектив непосредственно по итогам «Ролан Гаррос», то из россиян лучше всего они у Медведева. Даниил год назад проиграл здесь уже в первом круге (как и на двух следующих «мейджорах»), так что защищать ему нечего. Правда, то же касается и ряда его конкурентов: Оже-Альяссим и Фритц тоже вылетели в первом раунде, де Минаур — во втором. А вот у Новака горят 800 очков за полуфинал, что дает Даниилу шанс обогнать даже серба и стать четвертой ракеткой мира.
Мирра Андреева, защищающая четвертьфинал, даже при самом оптимистичном раскладе — завоевании титула и ранних поражениях соперниц — не поднимется выше собственного рекорда, то есть пятой строчки. Если же Анисимова все-таки приедет в Париж и выиграет там хотя бы один матч, то лучшим возможным вариантом для Мирры будет шестая позиция в рейтинге. При этом у Мирры есть шанс возглавить чемпионскую гонку. А если посмотреть на более отдаленную перспективу, то юной россиянке практически нечего защищать после четвертьфинала Уимблдона — вторую половину прошлого сезона она провалила, так что при хороших форме и результатах там скрыт большой потенциал для серьезного рывка в рейтинге.
Артем Тайманов