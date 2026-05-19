Даниил может вернуться в топ-4, а Мирре пока нужно ждать. Перспективы россиян на «Ролан Гаррос»

В мужском рейтинге на две позиции поднялся полуфиналист Рима Даниил Медведев, став седьмой ракеткой мира. Если бы россиянину удалось совершить полноценное спортивное чудо и обыграть в полуфинале Янника Синнера, а затем победить Каспера Рууда в решающем матче, то он даже вернулся бы в топ-5 и благодаря отсутствию в Париже второй ракетки мира Карлоса Алькараса получил четвертый номер посева, но такого не произошло. Однако быть шестым сеяным тоже неплохо, тем более что при некотором везении Даниил и так может получить отличную сетку. В четвертьфинале ему может достаться Феликс Оже-Альяссим (4), а в полуфинале — Александр Зверев (2), с которым Медведев всегда умел играть. Понятно, что это чисто гипотетические рассуждения, а на деле нет гарантий, что Даниил удержит свой лучший римский уровень и не вылетит на ранних стадиях, однако поговорить о возможных вариантах никто не мешает. Худший же вариант, конечно, — выйти на Синнера (1) уже в четвертьфинале. Здесь все будет зависеть исключительно от жеребьевки.