Соболенко: «Уважаю позицию украинок, знаю, что в этом нет ничего личного. Но я получила столько ненависти в туре»

«Не пожимать друг другу руки — я уважаю эту позицию. Я знаю, что в этом нет ничего личного. Они посылают сообщение. Но это было тяжело, я получила столько ненависти от людей в туре. Один тренер разозлился на меня, сказав, что это я сбрасываю бомбы. Очевидно, что я хочу мира для всех. Я не хотела, чтобы эта война началась. Они должны сесть за стол переговоров и разобраться с этим дерьмом. Но я также считаю, что спорт — это платформа и место, где мы можем собираться вместе, а не воевать друг с другом, как будто у нас своя война. Объединяться, быть вместе, проявлять миролюбие. Украинцы и белорусы были как братья и сестры на протяжении долгого времени. Мы похожи, мы все тесно связаны друг с другом. А теперь между нами огромная стена, и я не знаю, исчезнет ли она когда-нибудь», — сказала Соболенко.