Соболенко: «Уважаю позицию украинок, знаю, что в этом нет ничего личного. Но я получила столько ненависти в туре»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в интервью Vogue высказалась об отказе украинских соперниц от послематчевых рукопожатий.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

После начала СВО в феврале 2022 года теннисистки из Украины официально отказались пожимать руки российским и белорусским спортсменкам.

«Не пожимать друг другу руки — я уважаю эту позицию. Я знаю, что в этом нет ничего личного. Они посылают сообщение. Но это было тяжело, я получила столько ненависти от людей в туре. Один тренер разозлился на меня, сказав, что это я сбрасываю бомбы. Очевидно, что я хочу мира для всех. Я не хотела, чтобы эта война началась. Они должны сесть за стол переговоров и разобраться с этим дерьмом. Но я также считаю, что спорт — это платформа и место, где мы можем собираться вместе, а не воевать друг с другом, как будто у нас своя война. Объединяться, быть вместе, проявлять миролюбие. Украинцы и белорусы были как братья и сестры на протяжении долгого времени. Мы похожи, мы все тесно связаны друг с другом. А теперь между нами огромная стена, и я не знаю, исчезнет ли она когда-нибудь», — сказала Соболенко.

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
