Рыбакина может стать первой ракеткой мира уже после «Ролан Гаррос»: озвучены все расклады

На турнирах Большого шлема очки теннисисткам начисляются следующим образом: титул — 2000 очков, финал — 1300, полуфинал — 780, четвертьфинал — 430, четвертый круг — 240, третий круг — 130, второй круг — 70, первый круг — 10.
По данным издания, в этом году первая ракетка мира Арина Соболенко, защищает 1300 очков за финал, а Елена Рыбакина — лишь 240 очков за четвертый круг в 2025 году. Разрыв между ними в live-рейтинге на 8 июня составляет 587 очков.
Рыбакиной в случае титула точно станет первой ракеткой мира, даже если ее соперницей по финалу будет Соболенко. Если же казахстанская теннисистка проиграет в финале, белорусской спортсменке достаточно будет выйти в полуфинал.
Если Елена остановится на стадии ½ финала, то Арине хватит и четвертого круга, а если Рыбакина проиграет в ¼ финала или раньше, Соболенко вне зависимости от своего результата останется во главе рейтинга WTA.