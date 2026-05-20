Рыбакина может стать первой ракеткой мира уже после «Ролан Гаррос»: озвучены все расклады

Озвучены расклады, по которым казахстанская теннисистка Елена Рыбакина может стать первой ракеткой мира уже после «Ролан Гаррос», передает NUR.KZ со ссылкой на «Чемпионат».

На турнирах Большого шлема очки теннисисткам начисляются следующим образом: титул — 2000 очков, финал — 1300, полуфинал — 780, четвертьфинал — 430, четвертый круг — 240, третий круг — 130, второй круг — 70, первый круг — 10.

По данным издания, в этом году первая ракетка мира Арина Соболенко, защищает 1300 очков за финал, а Елена Рыбакина — лишь 240 очков за четвертый круг в 2025 году. Разрыв между ними в live-рейтинге на 8 июня составляет 587 очков.

Рыбакиной в случае титула точно станет первой ракеткой мира, даже если ее соперницей по финалу будет Соболенко. Если же казахстанская теннисистка проиграет в финале, белорусской спортсменке достаточно будет выйти в полуфинал.

Если Елена остановится на стадии ½ финала, то Арине хватит и четвертого круга, а если Рыбакина проиграет в ¼ финала или раньше, Соболенко вне зависимости от своего результата останется во главе рейтинга WTA.

